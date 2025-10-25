Ausgabe #1500 c

Mittelt man die 14 Musikstücke, die einen HÖRSTURZ im Schnitt ausmachen, so kommt man für die vergangenen 30 Jahre der Erfolgssendung auf über 20.000 gespielte Stücke.

Doch nicht nur das: Jede Woche 14 Stücke, die in einem mehrfachen, kaskadierten Auslese- und Qualitätssicherungsprozeß geschürft und gekeltert werden ... läuft darauf hinaus, daß – im Schnitt – zwei überdurchschnittliche Musikstücke pro Tag entdeckt werden müssen, um die Sendung allwöchentlich auf Niveau zu füllen. Wohlgemerkt zwei jeden Tag.

Ist das noch akribisch oder schon obsessiv?

"Viel zu ambitioniert, ja bemüht" (Hörer Hans W.)

"Immerhin gut zum abdancen und Nachbarn ärgern" (Hörerin Jasmin H.)

"Verblendete Bastelei" (Hörer Theodor A.)

"Echt die beste Sendung im deutschsprachigen Rundfunk" (Hörerin Nadja T.)

"Völlig unverhältnismäßiger Quatsch" (Hörerin Lillian M.)

"Nickelback und die Red Hot Chili Peppers fehlen mir da" (Hörer Philipp A.)

"Immer wenn ich mich aus der Depression rausgekämpft habe, kommt der Hörsturz und versetzt mich auf einmal wie mit dem Gummihammer in eine schöne Melancholie" (Hörer Steve B.)

"Na man muss aber auch genau hinhören bei dieser Show, das ist keine leichte Kost" (Hörerin Noëmi N.)

"Musikmagazin nennt der das! Dabei sagt er doch immer nur an, wie die Band heißt und die Platte und von wann die ist" (Hörer Klaus W.)

"Also ich bin immer wieder überrascht, wie überraschend die Sendung ist" (Hörerin Jaqueline S.)

"Aber warum spielt er nie Clutch?" (Hörer Jens S.)

"Immer dieses Abgründige ... Das ist nichts für mich" (Hörerin Marie-Ange C.)

HÖRSTURZ

zwischen allen Stühlen

gegen jede Szene