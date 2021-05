Was hat es mit dem Ersten Mai auf sich?

Hörsturz (nur im Radio) weiß ja: The revolution will not be televised; und gestreamt schon gar nicht.

Doch woher rührt eigentlich der Kult um das Datum des 1. Mai? Was trug sich am 1.5.1886 zu? Was geschah am 1. Mai 1987?

Wie immer mit handverlesener Musik und diesmal auch whole lotta Themenbezug.

Unter anderem mit Songs wie "Friede den Hütten, Krieg den Palästen" und Bands wie The Haymarket Riot ...

Die Punkband 1.Mai'87 kommt allerdings nicht zum Zuge. Dafür zwei ungewöhnliche Versionen der Internationale.