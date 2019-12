START der Hörsturz-Serie: Was waren die Nullziger?

Pilotfolge zur anstehenden Staffel Die 00er. Auf der Suche nach einem Jahrzehnt oder: Wacken statt Wackersdorf?



Die 40er ... Jazz ... Blues ... Swing ...

Die 50er ... Country ... Rock 'n' Roll ... Doo Wop ...

Die 60er ... Easy Lounge ... Surf & Twang ... Beat ... Soul ...

Die 70er ... Funk ... Rock ... Punk ... Disco ...

Die 80er ... New Wave ... Synth Pop ... Heavy Metal ... Indie ...

Die 90er ... Techno ... Britpop ... HipHop ... Alternative ...



Und wieder geht dieser Tage ein Jahrzehnt zuende. Doch anstatt auf die 2010er Jahre zurückzublicken, arbeiten wir erstmal die Nuller Jahre musikalisch auf! Bzw. arbeiten das durch, wie die Psychoanalytiker zu sagen pflegen.

1970 hörte sich ganz anders an als 1960, 1980 klang völlig anders als 1970, und 1990 wiederum ganz anders als 1980. Das waren lange Jahrzehnte, da ist kulturell viel passiert. Schon in den 90ern verlangsamte sich dieser Prozeß. Und zumindest meines Erachtens gibt es zwischen dem Sound des Jahres 2000 und dem von 2010 keine markanten Unterschiede mehr. Die nullziger Jahre könnten das erste Jahzehnt sein, das keine nennenswerte stilistische Transformation mehr kennt: 2010 hört sich in vielem nicht anders an als 2000.

Man ist ja schon bescheiden geworden, erwartet ja schon längst nicht mehr eine grundstürzende musikalische Revolution irgendeiner Art (wie Mitte der 1960er, oder um 1980); eine leidlich spannende musikalische Evolution wäre auch schon interessant zu verfolgen gewesen. Doch auch diese blieb nach einvernehmlichen Urteil aus. Wo war denn in den Nullzigern die Musik, die – so oder ähnlich – nicht schon in den 80ern oder 90ern gespielt worden wäre?

Weil es also wahrscheinlich schwierig werden wird, musikalische Charakteristika eines jeden Jahres dieser Nullziger herauszuarbeiten oder eine stilistische Entwicklung nachzuzeichnen, scheint es sinnvoll, vielmehr bloß die beste, spannendste Musik des jeweiligen Jahrgangs nochmal hübsch zu kompilieren und aufzubereiten, auch auf die Gefahr hin, daß sich viele Jahre recht ähnlich anhören werden.

Genug Material ist jedenfalls da; das Hörsturz-Sekretariat hat über Monate hinweg in kleinteiliger, gewissenhafter Recherche alle – wirklich sämtliche – Lieder und Tracks der Nullziger, die hier zwischen 2000 und 2019 gespielt wurden, gesammelt und einer strengen Bewertung unterzogen. Es handelt sich um ca. 3000 Songs, und diese sind ja schon eine Vorauswahl, denn nicht beliebiges schaffte es in eine Ausgabe Hörsturz.