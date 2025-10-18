Musik zum Hören: 30 Jahre HÖRSTURZ

Hörsturz

... feiern wir natürlich erstmal nicht mit der Musik von vor dreißig Jahren. Sondern wie gewohnt mit den leckersten und bittersüßen Ausnahmestücken der Gegenwart.

Die Hörsturz#1500-Festspiele gehen weiter ... Es gibt: Perlen, Perlen, Perlen, Musik für Erwachsene und solche, die es nicht werden wollen. Eine einzige Perlenkette überbordender Musikalität! ... Sowie ein paar Erinnerungen an die Gründerzeit vor 30 Jahren.

 

HÖRSTURZ
zwischen allen Stühlen
gegen jede Szene

 

Sendetermin
Samstag, 18. Oktober 2025 - 22:00 bis 23:00
Wiederholung
Dienstag, 21. Oktober 2025 - 23:59 bis Mittwoch, 22. Oktober 2025 - 1:00
Mittwoch, 22. Oktober 2025 - 14:00 bis 15:00
