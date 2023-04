Hurra, hurra, ich habe ein Osterei gefunden!

Ohne Rauschunterdrückung

Noch ganz verhuscht verharrend in der kindlichen Freude des Wiederfindens: Zwei Ostereier aus dem Hörsturz-Sekretariat katapultieren uns fast vierzig Jahre zurück in der (nunmehr hundertjährigen) Rundfunkgeschichte.

So schlecht – historisch bedingt – die Tonqualität, so interessant der musikalische Inhalt der Zeitzeugnisse. Für billige Nostalgie und Instant-Kult ist das dialektische Musikmagazin noch immer gut.

Lassen Sie sich überraschen!

"Die Sendung ist für Jugendliche unter 14 Jahren nicht geeignet."