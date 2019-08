Hörsturz #1200 B ... Im Dunkeln funkeln!

Gelegenheitshörer wie auch regelmäßige Hörerinnen wissen es längst: So ein Jubiläums-Hörsturz zeichnet sich (man muß schon sagen: traditionell) aus durch ein Feuerwerk der anmutigsten Lieder, der bizarrsten Melodien und groundshaking tunes, die hier in den letzten Jahren über den Äther gebrezelt wurden ... Wir haben die lange gesammelt. Und aufgehoben. Für heute.

Diese Musik könnte Ihr Leben verändern. Aus der Bahn werfen. Wollen Sie das etwa?

Nein, das wollen Sie nicht? Schade, war nur ne Idee.

Volume 1200 liefert, wie gehabt, nur noch erlesener: Beatmaschine und Melancholiegenerator in einem.

Ausgabe zwölfhundert ... nicht nur für Zahlenmystiker.

Have you ever felt lonely in a crowded room?

Mit gelben Birnen hänget

Und voll mit wilden Rosen

Das Land in den See,

Ihr holden Schwäne,

Und trunken von Küssen

Tunkt ihr das Haupt

Ins heilignüchterne Wasser.

Weh mir, wo nehm’ ich, wenn

Es Winter ist, die Blumen, und wo

Den Sonnenschein,

Und Schatten der Erde?

Die Mauern stehn

Sprachlos und kalt, im Winde

Klirren die Fahnen.

HÖRSTURZ ... seit 1995.

.