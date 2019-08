Hörsturz #1200

Gelegenheitshörer wie auch regelmäßige Hörerinnen wissen es längst ...

So ein Jubiläums-Hörsturz zeichnet sich (man muß schon sagen: traditionell) aus durch ein Feuerwerk der schönsten Lieder, der bizarrsten Melodien und groundshaking tunes, die hier in den letzten Jahren über den Äther gebrezelt wurden. Wir haben die lange gesammelt. Und aufgehoben. Für heute.

Wie gehabt also, nur noch erlesener: Beatmaschine und Melancholiegenerator in einem!

Lassen Sie sich überraschen, was Sie unter dem - jedem Präservativhersteller zur Ehre gereichenden - Motto "Intensiver? Geht nicht!" bei Hörsturz zwölfhundert erwartet.

Nicht nur für Zahlenmystiker.

HÖRSTURZ ... seit 1995.

.