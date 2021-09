Fassungslosigkeit und Entsetzen

... prägten die allgemeine Wahrnehmung an jenem Dienstag, dem 11. September 2001. Was da am Vormittag des sonnigen Spätsommertages geschehen war, entzog sich jeder Vorstellungskraft. Die traumatisierenden Bilder der rauchenden und später einstürzenden Twin Towers sind noch heute kaum zu ertragen. Wir wiederholen eine unmoderierte Musiksendung, die unter dem unmittelbaren Eindruck dieser historischen Zäsur entstand, nämlich am Samstag derselben Woche.