Die Nullziger ... Folge 4: Das musikalische Jahr 2003

Auf der Suche nach einem Jahrzehnt. Die Nullziger according to Hörsturz

Um der Aufmerksamkeitsökonomie Genüge zu tun, wird die erlesenste Musik des Jahres nach der traditionellen Art einer Hitparade angeordnet (und kommentiert), sodaß der ultimative Chartbreaker die Jahressendung beschließt.

Zum Zuge kommen sollen schließlich die besten Songs, Interpreten und Alben des Jahres 2003. Wenn sich Hörsturz an diesen Jahrgang erinnert, kommen am ehesten die folgenden Bands des Jahres in den Sinn. Denn am häufigsten, das kann schon jetzt gesagt werden, wurden gespielt:

Air

Belle & Sebastian

Broadcast

Casiotone For The Painfully Alone

Cat Power

Cul De Sac

Giardini Di Miro

Go-Betweens

Lawrence

The Legends

Otaku No Denki

Quasi

The Raveonettes

Mark Robinson

Swell

Yo La Tengo

Mal sehen, wie sie sich gehalten haben ... und wer es auf den Spitzenplatz des Jahres 2003 schafft?