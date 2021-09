Charlie Watts zum Gedenken

Über 50 Jahre lang war kein Rolling Stone gestorben, während längst allmonatlich die Liste derer kürzer wird, die große Namen tragen und noch am Leben sind. Dabei hatten die sich nie schonenden, bereits in den 80er Jahren zum alten Eisen gehörenden Musiker (man sprach bereits damals von "Rock-Opas") schon damals so gewirkt, als würden sie das Jahrhundert sicher nicht überleben ... Nun ist im August mit Charles Robert Watts ausgerechnet der zivilisierteste und unscheinbarste von ihnen verstorben. Jedenfalls heben alle Nachrufe hervor, daß er, der Schlagzeuger, nicht die auftrumpfende Rampensau und Skandalnudel gewesen sei inmitten der buntscheckigen Skandaltruppe von Berufsjugendlichen.

Wir erinnern mit einer Sondersendung von 2015 an die Rolling Stones und Charlie Watts. Er war erst im Juni 80 Jahre alt geworden. Möge er in Frieden ruhen.