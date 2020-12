Beethoven im Hörsturz?!

Der war doch taub? Ja, zum Schluß schon. Konnte also gar keinen Hörsturz mehr haben.

Aber weil der vielleicht berühmteste Komponist der Musikgeschichte jetzt 250 Jahre alt wird (sein genaues Geburtsdatum im Dezember 1770 ist offenbar unbekannt), kann sich auch das dialektische Musikmagazin Hörsturz nicht mehr um eine beziehungsreiche Bezugnahme auf Ludwig van herumdrücken. Die Bezüge, die in der Sendung aufgemacht werden, berühren - so viel muß angesichts der notorischen Unkenntnis klassischer Musik eingeräumt werden - allerdings kaum Beethovens Kompositionen selber. Das Köchelverzeichnis bleibt also außen vor, und über Partituren wollen wir uns auch nicht beugen, obwohl wir geneigte Hörer sind.