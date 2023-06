Uli Sailor: Punk Rock Piano

Livemitschnitt aus dem Cafe NUN vom 26. August 2022

Punkrock am Klavier, geht das? Ja geht...



Der Multi-Instrumentalist und Songwriter ULI SAILOR hat zeitlebens in Punk-, Hardcore und Indiebands gespielt (TUSQ, Terrorgruppe, D-Sailors). 2022 startet er als Solokünstler am Klavier. In einem ersten Schritt hat er er die Songs seiner Jugend für das Piano umarrangiert und im Studio aufgenommen. Wer hier Balladen erwartet, liegt falsch. Die Songs sind schnell und auf den Punkt und das Klavier geht straight nach vorne. Musikalisch unterstützt wird er dabei von Michael Schlücker am Cello, der den Sound vortrefflich ergänzt. Die erste EP "Punkrock Piano" erschien im März 2022 und enthielt Coverversionen von NOFX, Lagwagon, Bad Religion, Propagandhi und Millencolin. Die zweite "Punkrock Piano" EP enthält 5 Coverversionen von deutschen Punkbands (u.a. Terrorgruppe , WIZO) und erscheint am 25. Januar 2023. Im Februar 2023 sind Uli und Micha mit dem Punkrock Piano auf Tour in Deutschland.

Für Booking-Anfragen oder sonstiges bitte melden unter uli.sailor@web.de