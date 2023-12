Sendereihe "My Art Don't Cost a Thing"

Folge 8 - Who cares? Selbstständigkeit und Mutterschaft in der Kultur

Auch in der Kultur gibt es stark männerdominierte Bereiche. Dort herrschen Arbeitsbedingungen, die noch zu wenig Berufstätige mit Sorgeverantwortung berücksichtigen. Unsere Gästin Florina Frankenhauser ist selbstständige Toningenieurin und gewährt uns Einblick in ihre Erfahrungen auf Tour. Sie regt an, wie das Arbeitsklima für alle besser werden kann, und wie alle von einem heterogenen Team profitieren. Wir sprechen über Fallstricke, die Selbstständige mit Kindern im Beruf erwarten. Fehlender Mutterschutz ist dabei nur eine der finanziellen Hürden, die dringend ausgeräumt werden müssen.

Vorgestelltes Projekt: Women of Music

Song: places01 von Lena Meinhardt

Weiterführende Links:

Florina Frankenhauser: https://www.audiomar.de/

Umfrage “Gender in Music” der MaLisa Stiftung: https://malisastiftung.org/gender-in-music/

Music Women* Germany: https://www.musicwomengermany.de/

365 female MCs: https://www.365femalemcs.com/

female pressure, Datenbank für elektronische Musik: https://www.femalepressure.net/

vut, Verband unabhängiger Musikunternehmerinnen e.V.: https://www.vut.de/vut/aktuelles-vut/

Sisters of music: https://sistersofmusic.com/

Mehr Netzwerke für Frauen* in Kultur und Medien: https://frauen-in-kultur-und-medien.de/netzwerke/

musicmetoo: https://www.musicmetoo.de/

ORF - “Frauennetzwerk macht Festivals sicherer” / “Je weniger die Zusammensetzung von Crews, Publikum und Line-ups rein männlich ist, desto angenehmer ist das Arbeits- und Partyumfeld für alle.”: https://topos.orf.at/festivals-awareness100

Bericht Deutschlandfunk - “Mutterschutz für alle!”: https://www.deutschlandfunkkultur.de/mutterschutz-fuer-alle-100.html

Informationen beim Verband der Gründer und Selbstständigen Deutschland e.V. VGSD: https://www.vgsd.de/themen/selbststaendig-mit-kind

Verband berufstätiger Mütter: https://vbm-online.de/

Verband deutscher Unternehmerinnen: https://vdu.de/themen/wirtschaft-arbeit/vereinbarkeit/

»My Art Don’t Cost a Thing« ist ein Ergebnis der Arbeit des Bündnis für eine gerechte Kunst- und Kulturarbeit Baden-Württemberg. Der Podcast richtet sich an alle, die im Kulturbetrieb tätig sind, genauso wie an Kulturinteressierte und an die Politik. Künstler*innen und Kulturarbeiter*innen aus Institutionen sprechen über ihren Arbeitsalltag und Missstände und stellen dabei empowernd Best Practice Beispiele zu Themen wie Diversität, Nachhaltigkeit und gerechter Bezahlung vor. Jede Folge beleuchtet einen spannenden Projektraum und Musikact aus der Region.

Unterstützt durch das Bündnis für eine gerechte Kunst- und Kulturarbeit BW, die Stadt Stuttgart, die Stadt Karlsruhe, die Wüstenrot Stiftung, die LBBW Stiftung, das Pop-Büro Region Stuttgart, das Freie Radio für Stuttgart und das Künstlerhaus Stuttgart.

Grafik: Levin Stadler & Hans-Jörg Seidler

