Sendereihe "My Art Don't Cost a Thing"

Folge 7 - Das Einmaleins kommunaler Förderstrukturen

In der deutschen Kulturlandschaft spielen die kommunalen Kulturämter eine wichtige Rolle. Die von ihnen verwalteten Etats entsprechen in Summe dem der Bundesländer. Zu Gast im Künstlerhaus Stuttgart ist diesmal Marc Gegenfurtner, Leiter des Kulturamtes Stuttgart. Er schildert, wie er und sein Team mit den aktuellen Herausforderungen des Transformationsprozesses umgehen. Welche Spielräume gibt es für verwaltende Behörden, wie verstehen Mitarbeiterinnen ihre Aufgaben – als steuernde Instanz oder beratendes Gegenüber? Welche Wertschätzung erfahren die selbstständigen Kulturakteurinnen der Stadt? Neben der Ausstellungsgrundvergütung, die der Stuttgarter Gemeinderat 2022 beschlossen hat, gibt es in der schwäbischen Metropole noch andere Beispiele für Best Practice der kommunalen Kulturpolitik, die sich anzuhören lohnen.

Vorgestelltes Projekt: Global Forest in St. Georgen - https://global-forest.com/

Song: Dele Divaneh, gesungen von Paria Tavakoli Dinani, geschrieben von Parwiz Vakili, komponiert von Vigen und neu arrangiert von Morteza Shafie

Weiterführende Links:



Marc Gegenfurtner: https://www.stuttgart.de/kultur/kulturelle-vielfalt/frag-mich.php

Kulturfinanzbericht 2022: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Kultur/Publikationen/Downloads-Kultur/kulturfinanzbericht-1023002229004.pdf?__blob=publicationFileHeinrich-B%C3%B6ll-Stiftung

Was ist eigentlich kommunale Kulturpolitik? https://kommunalwiki.boell.de/index.php/Kommunale_KulturpolitikEvaluatio

in der Kultur, am Beispiel der Bundeskulturstiftung: https://www.kulturstiftung-des-bundes.de/de/stiftung/evaluation.htmlAusstellungsgrundverg%C3%BCtung

in Stuttgart: https://bit.ly/3K3OAYQ

Berenberg Kultur-Städteranking 2018: https://www.hwwi.org/fileadmin/hwwi/Publikationen/Partnerpublikationen/B

Doppelhaushalt Stuttgart 2022/23: https://www.stuttgart.de/rathaus/finanzen/haushalt/haushaltsplan.php

Doppelhaushalt Karlsruhe 2022/23: https://bit.ly/3Q1bPGK

»My Art Don’t Cost a Thing« ist ein Ergebnis der Arbeit des Bündnis für eine gerechte Kunst- und Kulturarbeit Baden-Württemberg. Der Podcast richtet sich an alle, die im Kulturbetrieb tätig sind, genauso wie an Kulturinteressierte und an die Politik. Künstler*innen und Kulturarbeiter*innen aus Institutionen sprechen über ihren Arbeitsalltag und Missstände und stellen dabei empowernd Best Practice Beispiele zu Themen wie Diversität, Nachhaltigkeit und gerechter Bezahlung vor. Jede Folge beleuchtet einen spannenden Projektraum und Musikact aus der Region.

Unterstützt durch das Bündnis für eine gerechte Kunst- und Kulturarbeit BW, die Stadt Stuttgart, die Stadt Karlsruhe, die Wüstenrot Stiftung, die LBBW Stiftung, das Pop-Büro Region Stuttgart, das Freie Radio für Stuttgart und das Künstlerhaus Stuttgart.

Grafik: Levin Stadler & Hans-Jörg Seidler

