Sendereihe "My Art Don't Cost a Thing"

Folge 5 - Wirksame Netzwerke für die Freie Szene Tanz

Hast du das Gefühl, im Stress zu versinken, und dennoch nie genug Zeit in deine künstlerische Arbeit zu stecken? Die Art, wie Förderungen angelegt sind, erzeugt einen hohen Produktionsdruck ohne Möglichkeit zur Pause. Damit steht unser Fördersystem kreativer Arbeit oft komplett entgegen. Unser Gast Laurence Nagel arbeitet als freie Kulturmanagerin und Beraterin und besitzt eine umfassende Expertise für die Freie Szene in Baden-Württemberg. Aus ihren langjährigen Erfahrungen im Tanz, den Darstellenden Künsten und der Soziokultur sowohl in Deutschland als auch in Frankreich spricht sie über die vielen Stellschrauben, die für eine gerechtere Förderlandschaft gedreht werden können. Gleichzeitig richtet sie einen dringlichen Appell an Institutionen wie an Selbstständige, sich untereinander auszutauschen und gemeinsam für eine bessere Finanzierung der Kultur einzutreten.

Vorgestelltes Projekt: com.dance e.V.

Song: New Life von Nasir The Artist

Weiterlesen:

Laurence Nagel: https://ftts-stuttgart.de/profil/80/

Zur »Intermittent du Spectacle«:

“Für ein prinzipielles Kultur-Existenzgeld”: https://www.telepolis.de/features/Fuer-ein-prinzipielles-Kultur-Existenzgeld-4845896.html

“Für Kultur gibt Frankreich knapp 4 Milliarden Euro im Jahr aus. Das ist fast doppelt so viel wie in Deutschland. Freie Kulturschaffende an Bühnen bekommen ein monatliches Grundeinkommen. Dafür müssen sie mindestens 507 Stunden im Jahr arbeiten. Dieses System gibt es nur in Frankreich.”: https://videoportal.uni-freiburg.de/video/Frankreich-Grundeinkommen-fuer-freie-Kulturschaffende/b1331ca3c2c1745f2bba575e401a18c9

Landesverband Freie Tanz- und Theaterschaffende Baden-Württemberg e.V.: https://www.laftbw.de/home

Tanzszene BW: http://www.tanzszene-bw.de/

Tanznetz Freiburg: https://www.tanznetz-freiburg.de/

FTTS Stuttgart: https://ftts-stuttgart.de/

Roxy Ulm: https://www.roxy.ulm.de/

PH Ludwigsburg: https://www.ph-ludwigsburg.de/fakultaet-2/institut-fuer-kunst-musik-und-sport/kultur-und-medienbildung/kulturelle-bildung-ma

»My Art Don’t Cost a Thing« ist ein Ergebnis der Arbeit des Bündnis für eine gerechte Kunst- und Kulturarbeit Baden-Württemberg. Der Podcast richtet sich an alle, die im Kulturbetrieb tätig sind, genauso wie an Kulturinteressierte und an die Politik. Künstler*innen und Kulturarbeiter*innen aus Institutionen sprechen über ihren Arbeitsalltag und Missstände und stellen dabei empowernd Best Practice Beispiele zu Themen wie Diversität, Nachhaltigkeit und gerechter Bezahlung vor. Jede Folge beleuchtet einen spannenden Projektraum und Musikact aus der Region.

