Sendereihe "My Art Don't Cost a Thing"

Folge 4 - FairPay für die kulturelle Bildung

Sind Sie in der kulturellen Bildung tätig und wissen es nicht? Das könnte durchaus passieren, denn das Berufsfeld ist vielfältig und uneinheitlich definiert. Zwar stellen kulturelle Bildnerinnen mit 17% die größte Gruppe unter den Kulturarbeiterinnen dar, aber sie sind in den unterschiedlichsten Ressorts unterwegs, oft in zweiter akademischer Qualifikation und mit kleinem kollegialem Netzwerk. Gemeinsam sind ihnen die extrem prekäre Bezahlung. Birgit Reich, aktiv im Bündnis für gerechte Kunst- und Kulturarbeit BW, stellt die ersten Ergebnisse der Umfrage »FairPay für (freie) Akteurinnen der kulturellen Bildung« vor, die die AG Gerechte Bezahlung 2023 erstellt hat.

Je nach Sparte sind freiberufliche kulturelle Bildnerinnen als Solo-Selbstständige nicht ausreichend durch ihre Verbände vertreten. Theaterverbände wie der Bundesverband Darstellender Künste machen vor, was der Deutsche Museumsbund, Bundesverband BBK, Verband Museumspädagogik für den Bereich der Bildenden Kunst dringend übernehmen müssen: solidarische Lobbyarbeit für hochmotivierte Kulturvermittler*innen übernehmen. So werden die Betriebskosten Solo-Selbstständiger von kommunalen Trägern wie Behörden und Institutionen, aber auch von den Berufstätigen selbst nach wie vor falsch eingeschätzt. Neben dem Verdienst müssen Umsatz-, Einkommens- und Gewerbesteuer, Kranken- und Rentenversicherung, Vorbereitungszeit, Zeit für Kundenakquise und -betreuung, sowie Rücklagenbildung abgedeckt werden. Unser Gespräch bietet Informationen über die aktuelle Situation in der kulturellen Bildung und wirft ein Schlaglicht auf die wertvolle Arbeit, die die dort Tätigen für kulturelle und gesellschaftliche Teilhabe leisten.

Vorgestellter Projektraum: Kunstverein Wagenhalle e.V.

Song: Numb von Levin Goes Lightly

Weiterlesen:

Das Bündnis - FairPay KuBi: https://dasbuendnis.net/fairpay-in-der-kulturellen-bildung/

Das Bündnis - Honorarleitlinien: https://dasbuendnis.net/leitlinien/

Landesverband Kulturelle Jugendbildung: https://www.lkjbw.de/

Landesverband Freie Tanz- und Theaterschaffende BW: https://www.laftbw.de/

Deutscher Museumsbund e.V.: https://www.museumsbund.de/

Bundesverband Museumspädagogik e.V.: https://www.museumspaedagogik.org/

Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler: https://www.bbk-bundesverband.de/



Informationen für Solo-Selbstständige:

https://hausderselbststaendigen.info/qualifizierung/verhandlungsfuehrung/

https://selbststaendigen.info/

https://index-gute-arbeit.dgb.de/



»My Art Don’t Cost a Thing« ist ein Ergebnis der Arbeit des Bündnis für eine gerechte Kunst- und Kulturarbeit Baden-Württemberg. Der Podcast richtet sich an alle, die im Kulturbetrieb tätig sind, genauso wie an Kulturinteressierte und an die Politik. Künstler*innen und Kulturarbeiter*innen aus Institutionen sprechen über ihren Arbeitsalltag und Missstände und stellen dabei empowernd Best Practice Beispiele zu Themen wie Diversität, Nachhaltigkeit und gerechter Bezahlung vor. Jede Folge beleuchtet einen spannenden Projektraum und Musikact aus der Region.

Unterstützt durch das Bündnis für eine gerechte Kunst- und Kulturarbeit BW, die Stadt Stuttgart, die Stadt Karlsruhe, die Wüstenrot Stiftung, die LBBW Stiftung, das Pop-Büro Region Stuttgart, das Freie Radio für Stuttgart und das Künstlerhaus Stuttgart.

Grafik: Levin Stadler & Hans-Jörg Seidler

Weitere Sendetermine bei Querfunk: 15.09., 20.10., 17.11., 15.12., 19.01.24, 16.02.24