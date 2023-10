Sendereihe "My Art Don't Cost a Thing"

Folge 6 - Teilhabeprozesse in Kulturinstitutionen: Wie geht Veränderung?

Im Gespräch mit Prozessbegleiterin und Beraterin Handan Kaymak und der Bühnenbildnerin Ariane Koziolek spricht Dramaturgin Paula Kohlmann über Öffnungsprozesse an Theatern und Kunstakademien: welche Diversifizierungsstrategien gibt es? Welche Strukturen begünstigen Machtmissbrauch? Und was können wir tun, um Veränderung anzustoßen?

Während es innerhalb der Kunst - ob in Ausstellungen, auf der Bühne oder in der Lehre - viel um Utopien geht und Themen wie Macht oft kritisch behandelt werden, passiert hinter den Kulissen nicht selten das Gegenteil: Ausschlüsse beginnen bereits in der Auswahl von Studienplätzen, Programmplätzen, Arbeitsplätzen, Stipendien. Oder in der Verwendung von Sprache, in der Vorstellung davon, was Kunst ist oder sein darf. Die Verantwortung dafür hängt meistens immer noch an den Menschen, die keine Lust haben, ihre Privilegien aufzugeben und damit Veränderungsprozesse blockieren.

Wieso lohnt es sich für Teilhabe zu kämpfen? Wie können wir die festgefahrenen Strukturen aufbrechen? Was sind oder wären rechtliche Grundlagen, um Diskriminierung vorzubeugen oder darauf zu reagieren? Was für weitere Konzepte und personelle Ressourcen braucht es an Hochschulen und an Kulturinstitutionen?

Vorgestellter Projektraum: ColaTaxiOkay in Karlsruhe

Song: Goldregen von SATARII

Weiterführende Links:

Unabhängige und überbetriebliche Vertrauensstelle gegen sexuelle Belästigung und Gewalt in der Kultur- und Medienbranche: https://themis-vertrauensstelle.de/

Leitlinien zur Förderung marginalisierter Akteur*innen im Kulturbetrieb: https://diversity-arts-culture.berlin/sites/default/files/2021-06/call-accesskvfinal0.pdf

Theater Rampe Prozess Leitungswechsel 2023: https://kuhlerampe.wordpress.com/category/rampe-23/

“Handbuch der Veränderung”: Theater Rampe Dokumentation des Modellprojekts: https://archiv.theaterrampe.de/stuecke/handbuch/

Diversität als Aufgabe/ Forum der Kulturen: https://www.forum-der-kulturen.de/diversitaet-als-aufgabe/

KulturDivers – Der Podcast zu Kultur und Diversität: https://www.kulturstiftung-des-bundes.de/de/projekte/transformation_und_zukunft/detail/kulturdivers.html

Fokusgruppengespräche mit Nicht-Besucher*innen und Nicht-Akteur*innen: https://diversity-arts-culture.berlin/diversity-arts-culture/zahlen-und-fakten/berliner-erfahrungen-berliner-erwartungen

Empowerment/ Beratung für BIPOC (Black, Indigenous and People of Color), Menschen mit Migrationserfahrungen, Migrantenorganisationen sowie Initiativen, Netzwerke und Organisationen der (post-)migrantischen Gesellschaft in Kunst und Kultur in BW: https://www.forum-der-kulturen.de/diversitaet-als-aufgabe/empowerment/

Handan Kaymak: https://www.handan-kaymak.de/

»My Art Don’t Cost a Thing« ist ein Ergebnis der Arbeit des Bündnis für eine gerechte Kunst- und Kulturarbeit Baden-Württemberg. Der Podcast richtet sich an alle, die im Kulturbetrieb tätig sind, genauso wie an Kulturinteressierte und an die Politik. Künstler*innen und Kulturarbeiter*innen aus Institutionen sprechen über ihren Arbeitsalltag und Missstände und stellen dabei empowernd Best Practice Beispiele zu Themen wie Diversität, Nachhaltigkeit und gerechter Bezahlung vor. Jede Folge beleuchtet einen spannenden Projektraum und Musikact aus der Region.

