Sendereihe "My Art Don't Cost a Thing"

Folge 2 - Kunst, Nachhaltigkeit & Resilienz

Tonnen von Beton für Kunst im öffentlichen Raum, meterweise Baumaterial, das nach 10 Aufführungen ohne zweite Nutzung entsorgt wird – in der Kunst und im Theater sind Materialschlachten gang und gäbe. Doch nicht nur Rohstoffe, auch in der Kultur tätige Menschen werden übermäßig strapaziert. Nachhaltigkeit als Gestaltungsprinzip zu erkennen, verändert die Produktionsweisen in Kunst und Kultur. Mit der Künstlerin Anita Stöhr Weber, Mitglied im Deutschen Künstlerbund und Teil des Fachausschusses „Nachhaltigkeit“ im Deutschen Kulturrat, und der Kuratorin Susanne Jakob, künstlerische Leitung des Kunstvereins Neuhausen, sprechen wir über die Möglichkeiten einer wirkungsvollen Veränderung unserer Lebensweise, und darüber, welche Rolle Künstler*innen und Kunst dabei einnehmen.

Die AG “Nachhaltigkeit und Resilienz” innerhalb des Bündnis für gerechte Kunst- und Kulturarbeit BW wurde von unseren beiden Gästen gemeinsam mit Claudia Emmert, Direktorin und Geschäftsführerin des Zeppelin Museums in Friedrichshafen, und Marie Lienhard, Künstlerin gegründet.

Vorgestellter Projektraum: Kunst [ ] Klima in Stuttgart

Song: 順手牽羊 ² ⁰ ³/ shùn shǒu qiān yáng² ⁰ ³ von Strwüü

»My Art Don’t Cost a Thing« ist ein Ergebnis der Arbeit des Bündnis für eine gerechte Kunst- und Kulturarbeit Baden-Württemberg. Der Podcast richtet sich an alle, die im Kulturbetrieb tätig sind, genauso wie an Kulturinteressierte und an die Politik. Künstler*innen und Kulturarbeiter*innen aus Institutionen sprechen über ihren Arbeitsalltag und Missstände und stellen dabei empowernd Best Practice Beispiele zu Themen wie Diversität, Nachhaltigkeit und gerechter Bezahlung vor. Jede Folge beleuchtet einen spannenden Projektraum und Musikact aus der Region.

Unterstützt durch das Bündnis für eine gerechte Kunst- und Kulturarbeit BW, die Stadt Stuttgart, die Stadt Karlsruhe, die Wüstenrot Stiftung, die LBBW Stiftung, das Pop-Büro Region Stuttgart, das Freie Radio für Stuttgart und das Künstlerhaus Stuttgart.

Grafik: Levin Stadler & Hans-Jörg Seidler

Weitere Sendetermine bei Querfunk: 21.07., 18.08., 15.09., 20.10., 17.11., 15.12., 19.01.24, 16.02.24