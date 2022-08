Am 2. Juli fand in Karlsruhe im Gewerbehof das Gewerbehoffestival (Querfunk - Fest 25 + 2) statt. An diesem Tag verabredeten sich Manfred Bögle und Ulf Grabbert zu einem Interview über wirkstatt e.V. – Forum für Erlebenskunst. Besprochen wurde die Historie, der Schwerpunkt, herausragende Projekte und noch mehr. Nun kann es gehört werden.