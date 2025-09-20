Achsensprung – das Filmmagazin: Paranoia

Falsche Körper in unechter Welt: die Fantasien, aus denen die (Verschwörungs-)Erzählungen sind. Leute geben vor, andere Leute zu sein in einer Wirklichkeit, die nur so tut, als ob sie wäre. Das klingt nach gutem Kino, wird die Metapher auch gelesen. Ich bin gern du, wenn du dann ich bist. So sind wir beide uns etwas weniger feind. Nach Abzug aller Propaganda nämlich kann auch die Erkenntnis bleiben, daß das Gefühl der Fremdheit ein sehr leibhaftiges ist.