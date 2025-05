Von den Jazz- und Blues-Kurzfilmen der frühen Sound-Era zu den Festival-Dokumentationen der 60er- und 70er Jahre unter besonderer Berücksichtigung stilbildender Filmemacher wie Bert Stern (Jazz On A Summer's Day, 1959), Richard Lester (A Hard Day’s Night, 1964; Help, 1965) oder D.A. Pennebaker (Don’t Look Back, 1967; Monterey Pop, 1967)