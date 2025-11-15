Achsensprung – das Filmmagazin: deutsche Ideologie

Von Caligari zu Hitler und darüber hinaus: Welche Bilder braucht es eigentlich, um sich zum Mitglied einer angeblich bedrohten Schicksalsgemeinschaft zu imaginieren, deren permanentem Gejammer nicht einmal die Schreie ihrer Opfer Einhalt gebieten? Eine Reise durch die ekligeren Ecken des deutschen Films: von der „Berliner Ballade“ (1948) über „Das Boot“ (1981) zu „Der Untergang“ (2004) ...