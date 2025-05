Achsensprung – das Filmmagazin: Arbeit, Action, Männer

Anfang der 1980er Jahre läßt die frisch gewählte Reagan-Administration einen Streik der elitären Fluglotsen-Gewerkschaft PATCO (Professional Air Traffic Controllers Organization) ins Leere laufen. Militärangestellte werden als Streikbrecher eingesetzt, während Polizei und FBI Gewerkschaftsmitglieder terrorisieren und verhaften. Trotz breiter solidarischer Unterstützung, die auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzung Demonstrationen mit bis zu einer halben Million Teilnehmern auf die Straße bringt, endet der Streik im Desaster. Jeder der an dem Arbeitskampf beteiligten 11.000 Fluglotsen wird entlassen, die Gewerkschaft liquidiert. Die Niederlage der PATCO läutet die Zerschlagung der amerikanischen Gewerkschaften und die (vorerst?) endgültige Entmachtung der Arbeiterklasse ein.

Gleichzeitig lösen auf den Kinoleinwänden muskelbepackte Darsteller wie Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger (gefolgt von gesichtslosen B-Filmhelden wie Chuck Norris, Steven Seagal, Dolph Lundgren, Jean-Claude Van Damme etc.), die smarten, eher hageren Actionfilm-Stars der 60er und 70er Jahre (Clint Eastwood, Steve McQueen, Paul Newman, Robert Redford etc.) ab und bleiben für die 80er Jahre bestimmend. Diese Proletkult-Fantasien, für die sich selbst der sozialistische Realismus zu schade gewesen wäre, wurden in den Dienst reaktionärer Narrative gestellt. Statt gegen die Obrigkeit, das „System“ und gesellschaftliche Ungerechtigkeit ging es jetzt gegen „Liberals“, Linke, Staatsfeinde, Drogendealer und Jugendbanden.

Das Befremden, das sich beim heutigen Betrachten dieser Filme einstellt, ermöglicht aber eine präzise Beschreibung der in ihnen zutage tretenden Ideologien.