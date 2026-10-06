DREADheadz DUB & Reggae about evrything to bring Sound & Joy to you

DREADheadz

Bild mit KI generiert 

Sendetermin
Dienstag, 6. Oktober 2026 - 22:00 bis 23:59
Wiederholung
Dienstag, 13. Oktober 2026 - 14:00 bis 16:00
Donnerstag, 8. Oktober 2026 - 1:00 bis 3:00
Donnerstag, 22. Oktober 2026 - 3:00 bis 5:00
Tags
Sendung: 
DREADheadz
DREADheadz DUB & Reggae und alles was Sinn und Freude am Sound macht