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DREADheadz DUB & Reggae
DREADheadz DUB & Reggae Nr. 21 DID am 29.9.2026,
Dieses Mal erwartet euch eine bunte Mischung - eigentlich Musik wie Kraut & Rüben, aber durchweg interessant, intelligent, raffiniert und zuweilen auch tanzbar !
Die Highlights der Sendung:
- Hommage an Les Rita Mitsouko: Zum Abschied der famosen Sängerin Catherine Ringer
- Jazz-Avantgarde & Klassiker: Mit Sophie Hunger und Erik Truffaz und Elvis Costello (begleitet von Chet Baker an der Solo-Trompete)
- Electronic Dub: Für den richtigen Flow.
Genau von dieser Vielseitigkeit lebt die Sendung. Hört rein und lasst mir gerne euer Feedback da, wie es euch gefallen hat !
Plakat bearbeitet mit Google Nano Banana 2