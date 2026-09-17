DREADheadz DUB & Reggae Nr. 21 DID am 29.9.2026,

Dieses Mal erwartet euch eine bunte Mischung - eigentlich Musik wie Kraut & Rüben, aber durchweg interessant, intelligent, raffiniert und zuweilen auch tanzbar !

Die Highlights der Sendung:

- Hommage an Les Rita Mitsouko: Zum Abschied der famosen Sängerin Catherine Ringer

- Jazz-Avantgarde & Klassiker: Mit Sophie Hunger und Erik Truffaz und Elvis Costello (begleitet von Chet Baker an der Solo-Trompete)

- Electronic Dub: Für den richtigen Flow.

Genau von dieser Vielseitigkeit lebt die Sendung. Hört rein und lasst mir gerne euer Feedback da, wie es euch gefallen hat !

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