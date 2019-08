Die Nacht: Goa und Techno mit dj BMP und dj Aris Pandelis

Zwei Freunde feiern die Nacht

Dj Aris Pandelis kehrt aus Berlin für kurze Zeit zu seinen Wurzeln nach Karlsruhe zurück und wird mit dj BMP die Nacht durchmachen. Aris hat bis vor kurzem in Karlsruhe gelebt und u.a. seine Partyreihe [sum]of us in Clubs wie Gotec und der Stadtmitte veranstaltet. Wir reden über alte Zeiten, legen legendäre Songs aus unserer Vergangeheit, aber auch Neuerscheinungen unserer Lieblingsgenres auf. Von Goa bis Techno wird diesmal viel dabei sein und wir werden uns nicht zurückhalten können, über die gute alte Zeit zu reden :-)

.