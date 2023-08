Das lesewütige Kaffeekränzchen - West-Berlin in den 80ern

West-Berlin in den 80er Jahren. Wir denken an Hausbesetzungen und wilde Subkultur. Sven Regener ist der Meister in der Erzählung des selbstverwalteten Nichtstuns und des absurden Gefühls der Freiheit in einer eingemauerten Stadt.

Allerdings gab es in den 80ern nicht nur SO36, es gab auch Moabit und den Wedding. Es gab die nach Kohl riechenden Hausflure, Arbeitende und Prekariat, Drogensumpf und Abgestürzte. In der Realität hatten diese verschiedenen Welten nicht viele Berührungspunkte. Wir lassen sie mittels unserer Romane aufeinandertreffen.

Die Romane:

Sven Regener - Glitterschnitter

Oskar Roehler - Mein Leben als Affenarsch

Böse Schafe - Katja Lange-Müller

Musik: David Bowie, Iggy Pop, Lassie singers, Element of Crime