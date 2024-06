Das lesewütige Kaffeekränzchen - Marokko kurz vor der Unabhängigkeit

Das Lesewütige Kaffeekränzchen reist litarrisch ins Marokko der 50er Jahre. Noch sind die französischen Kolonisator*innen vor Ort, spanische noch nicht ganz weg, die Unabhängigkeitskämpfe aber voll im Gange. Drei Romane spielen in dieser Zeit, zeigen koloniale Zustände, marokkanische Männer die für Frankreich im 2. Weltkrieg gekämpft haben und trotzdem wie Menschen zweiter Klasse behandelt werden. Das Lesekränzchen spricht auch über die Bedingungen für Frauen in dieser Zeit und das Team überlegt, was es an einer Reise nach Marokko heutzutage besonders interessieren würde.

Die Romane:

Das Land der Anderen - Leila Slimani

Das nackte Brot - Mohamed Choukri

Casablanca im Fieber - Tito Topin

Die Musik:

Umm Kulthum

Farid El Atrash

Sam Dooley Wilson

Khtek