Das lesewütige Kaffeekränzchen - Armut im reichen Europa

Zwei Romane und eine Novel Graphic erzählen vom Aufwachsen in Armut in Frankreich, Italien und Deutschland. Teilweise sind es Armutsverhältnisse, die man kaum vermuten würde in diesen wohlhabenden Ländern. Wir sprechen über die Schwierigkeit des Klassenwechsels, über Scham und die ausschließenden Codes des Bürgertums. Gehen die vorgestellten Bücher über Innerlichkeit hinaus? Sind es politische Bücher?

Vorgestellt werden:

Anleitung ein anderer zu werden - Edouard Louis

Das Wassers des Sees ist niemals süß - Giulia Caminito

Graphic Novel: Scheiblettenkind - Eva Müller