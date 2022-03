Bored Generation || Lieblingsplatten 2021

1 Sharon Van Etten & Angel Olsen Like I Used To --- Jagjaguar 2021

2 NoFX Linewleum Single Album Fat Wreck Chords 2021

3 The Lathums Fight On How Beautiful Life Can Be Island Records 2021

4 Beach House Superstar Once Twice Melody - Chapter 1 Sub Pop 2021

5 Kit Sebastian Yeter Melodi Mr Bongo 2021

6 Kit Sebastian Inertia Melodi Mr Bongo 2021

7 The Liminanas & Laurent Garnier Saul De Pelicula Because Music 2021

8 The Liminanas & Laurent Garnier Steeplechase De Pelicula Because Music 2021

9 Made Violent Touch Wannabe Sakers 2021

10 Made Violent Milkshake Wannabe Sakers 2021

11 Henrik Appel Humanity Humanity PNKSLM 2021

12 Henrik Appel Outside Humanity PNKSLM 2021

13 Night Beats New Day Levitation Sessions The Reverberation Appreciation Society 2021

14 Night Beats No Cops Levitation Sessions The Reverberation Appreciation Society 2021

15 Kryptos Raging Steel Force Of Danger AFM Records 2021

16 Kryptos Hot Wired Force Of Danger AFM Records 2021

17 Destroy Boys Locker Room Bully Open Mouth, Open Heart Hopeless Records 2021

18 Destroy Boys Ruins Open Mouth, Open Heart Hopeless Records 2021

19 Postcards Home Is So Sad After The Fire, Before The End T3 Records 2021

20 Postcards Red After The Fire, Before The End T3 Records 2021

21 Big Red Machine A Crime Epic Ten (Sharon Van Etten) Ba Da Bing! 2021

22 Courtney Barnett Rae Street Things Take Time, Take Time Marathon Artists, Milk! Records 2021

23 Courtney Barnett Write A List of Things To Look Forward To Things Take Time, Take Time Marathon Artists, Milk! Records 2021

24 Angel Olsen Eyes Without A Face Aisles Jagjaguar 2021

25 Angel Olsen Safety Dance Aisles Jagjaguar 2021

26 The Exbats Coolsville USA Now Where Were We Goner Records 2021

27 The Exbats I Don't Wanna Feel Dead Now Where Were We Goner Records 2021

28 The Courettes Want You! Like A Cigarette Back In Mono Damaged Goods 2021

29 The Courettes Misfits & Freaks Back In Mono Damaged Goods 2021