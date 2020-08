IndiePop-Hits der Nullziger ... Volume 1

All You Can Ear ... beziehungsweise All You Can Send ... Das ist die musikalische Resterampe, in der Querfunk-Granden sich auch abseits ihres alltäglichen Musikgeschäftsgebarens mal austoben können.

Heute: der radiotrinker, der poppiger als sonst zu Felde zieht. Aber laßt euch überraschen! Es werden alle Jahre zwischen 2000 und 2009 gestreift.

Gute Unterhaltung bei der ersten von vier Folgen.