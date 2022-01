Sprünge zurück. Anmerkungen zum Faschismus

Kehrt ein neuer Faschismus wieder? Eine Antwort wird davon abhängen, was man unter "Faschismus" versteht. Tatsache ist, daß in den Zentren eines global gewordenen Kapitalismus Stimmungen und Bewegungen erstarken, die heute zum großen Sprung zurück ansetzen. Was man "Flüchtlingskrise" nennt, war hier bestenfalls Auslöser. Die Systeme scheinen ihre Rationalität durchgebracht zu haben, ökonomisch, politisch, sozial, kulturell und militärisch. Denn ihre ökonomische Krise ist lediglich zurückgestaut und wird in Kürze erneut zuschlagen. Die weltweiten militärischen Interventionen destabilisieren, was sie als "Globalisierung" durchsetzen sollten, und suchen die Zentren mit Migrationsbewegungen heim, die hier neue Nationalismen und Rassismen hervortreiben. Die politischen Systeme sind zu Agenturen geworden, deren postdemokratische Verfassung als "alternativlos" exekutiert, was ihnen die Logik der Verwertung vorschreibt. Dumpfe Wut kocht dann hoch, kulturell und religiös stürzen Ignoranz und Fanatismus durcheinander und suchen ihr Heil im Ältesten, im Gestern, das angeblich besser war. Parteiengeschacher wird dem ebenso wenig begegnen können wie eine neuerliche Formation der "öffentlichen Meinung". Die Agonie ist strukturell und verlangt nach anderen Öffnungen.