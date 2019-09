Angst greift heute um sich. Depressionen und Attacken quälen die Vereinzelten, Ängste suchen ganze Gesellschaften heim. Panik wird zum Signum einer Gegenwart, in der die Schock-Strategien eines weltweit triumphierenden Ultra-Liberalismus soziale und kulturelle Strukturen zertrümmern. Subtile Techniken der Kontrolle und Selbstkontrolle werden allgegenwärtig -- zugleich tauchen kriegerische Konflikte im Horizont der Gegenwart auf.

Ökonomien der Angst: AgoRadio befragt die Abgründe individuierter Angst. Zugleich versuchen wir, einige Linien nachzuzeichnen, die vom ultraliberalen Putsch in Chile (1973) bis in eine Gegenwart reichen, in der die militärische Abschreckung durch eine "zivile Abschreckung" (Virilio) ersetzt oder ergänzt wird.

Ein Gespräch mit Hans-Christian Dany über sein Buch "Morgen werde ich Idiot" thematisiert Beziehungen von Kybernetik und Kontrollgesellschaft und Fragen möglichen Widerstands.

.