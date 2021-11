Noisexistance. Theorie und Praxis des Lärms

Vom 24. bis 26. Juni 2016 fand ein internationaler Festivalkongreß zu "Noise" in Bremen statt.

Noise ist eine audio-ästhetische Praxis, in der traditionelle musikalische Parameter wie Rhythmik und Harmonie zugunsten einer Arbeit mit Lärm, Rauschen, Verzerrungen und Störgeräuschen suspendiert sind. Aktuell läßt sich beobachten, wie Noise sich in eine Vielzahl von Stilen ausdifferenziert und in musikalische Genres integriert wird, als Bezugspunkt für sound art und Neue Musik dient und sich einen Weg in die akademischen Diskurse bahnt. In zahlreichen Vorträgen, Filmscreenings und Konzerten brachte der Kongreß internationale Positionen aus Philosophie und künstlerischer Praxis zusammen, um zentrale Fragen aus dem Spannungsverhältnis von Noise, Aufruhr und Musik nachzugehen.

AgoRadio dokumentiert Auszüge aus den Konzerten und Vorträgen dieser Veranstaltung.