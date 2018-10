Noise, Capitalism, Gender

"Noise" treibt sein Unwesen in der Nachrichtentechnik, in Informationstheorie, in Kybernetik, in den Sozialwissenschaften - und in der Musik.

"Noise" kann ein ungewolltes Geräusch, einen störenden Rest, ein Rauschen, einen Überschuss von Lärm oder gleich das Gegenteil von "Information" und "ästhetischem Sinn" bezeichnen. "Noise" ist ein Wort, das genau das tut, was es bezeichnet: Sich der Festlegung entziehen, Unruhe stiften, Unordnung anrichten. Das Verhältnis von Macht und Widerstand wird von "Noise" im Bereich des Hörbaren konkret problematisiert. Macht und ihr Umschlagen in Gewalt äußern sich in einer Lautstärke, die Gehorsam erzwingen will. Zugleich sind Lärm und Störung Begleiterscheinungen von Protest, Unordnung und sozialem Aufruhr.

Anfang März 2018 fand in Hamburg die zweite Ausgabe des internationalen Festivals Noisexistence statt, das es sich zur Aufgabe gesetzt hat, diese vielfältigen Positionen zusammenzubringen und ihnen in Konzerten, Foren und Vorträgen ein Forum zu geben.

In der heutigen Sendung hören Sie Vorträge von Steve Goodman und Nina Power.

Musik und Material von:

Best Friend Machine, Black To Comm, Peter Brötzmann, Club Moral, Calhau!, Dirty Electronics, Erotic Nights, Ex-Kopf, Helm, René Huthwelker & Louise Vind Nielsen

