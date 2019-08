Kriegsgeflüster

Wieder spielt die Option des Krieges in den Geostrategien global agierender Mächte eine wachsende Rolle. Unüberhörbar wurde dies z.B. in der Rede Joachim Gaucks auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2014. Auf "Auslandseinsätze" ist das kriegerische Kalkül dabei nicht begrenzt. 2012 bis 2017 wurde in Schnöggersburg für 100 Millionen Euro eine Stadt errichtet, in der das Militär den Bürgerkrieg unter westeuropäischen Bedingungen üben wird.

Und in der Ukraine zeigt sich, in welche Konflikte der Drang zur "Osterweiterung" der Nato führt.

AgoRadio befragt gesellschaftliche Strukturen, deren Logik einer Akkumulation die "Landnahme" unverzichtbar einschließt und in denen Verhandlungspositionen durch Waffengewalt abgesteckt werden.



Außerdem dokumentieren wir einen Vortrag, den Hans-Joachim Lenger (†2019) an der Universität Basel über die Beziehungen von Virtualität und Kontrolle gehalten hat.

Eine Sendung von 2014.

