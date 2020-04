Griechenland – das Diktat der "Eliten"

Die europäische Katastrophe, die an Griechenland exekutiert wird, macht unübersehbar, was diesem Kontinent insgesamt bevorstehen soll. Deutschland schwingt sich zu seinem Hegemon auf und unterwirft ihn einem Diktat, das ebenso ökonomische wie politische Dimensionen aufweist.

Um den Preis zunehmender Verelendung werden wirtschaftliche Regimes einer Vorherrschaft errichtet, auf deren Grundlage der Neo-Merkantilismus in einen verschärften Kampf um weltweite Einflußzonen eintritt. Umso rücksichtsloser wird er ausgetragen, als das fiktive Spekulationskapital in globalem Maßstab längst Dimensionen angenommen hat, die alle Möglichkeiten seiner industriellen Verwertung übersteigen. Und dies macht auch die systemischen Grenzen dieses "Krisenmanagements" absehbar. Hemmungslos werden in dieser Situation nationalistische Ressentiments geschürt, um den Unterworfenen Ventile für ihre dumpfe Wut zu öffnen.

Wir fragen nach den Strukturen, die aus dieser Entwicklung hervorgehen, nach ihren systemischen Perspektiven und nach Chancen, die vertan wurden.