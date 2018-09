Die fünfzigste Sendung von agoRadio, die wir hier ausstrahlen, sollte besonderer Aufmerksamkeit eigentlich nicht wert sein. Jubiläen umweht stets ein trüber Muff.

Und doch, wir geben zu, daß auch wir uns der magischen Zahl 50 nicht ganz entziehen konnten und deshalb verabredeten, die folgenden zwei Stunden anders zu nutzen als in den vergangenen Sendungen. Wir erlauben uns, was wir unter uns ein „Freispiel“ nannten: Jene, die in den vergangenen Jahren mit einer gewissen Regelmäßigkeit zu diesem Programm beigetragen haben, sollten ein Thema ihrer Wahl behandeln können. Vielleicht fehlt es dieser Sendung deshalb an Kohärenz und Geschlossenheit, an möglichen Sperrigkeiten eher nicht ...

Harald Strauß: 50 Zumutungen und Mitteilungen

50 Zumutungen und Mitteilungen Nicola Torke: Die Zeichung hat das Wort. Über Andrea Tippel

Die Zeichung hat das Wort. Über Andrea Tippel Mareike Teigeler: Das kulturpolitische Dilemma

Das kulturpolitische Dilemma Hans-Joachim Lenger: Öffentlichkeit, Faschismus

Öffentlichkeit, Faschismus Benjamin Sprick: Der universelle Verzerrer

Der universelle Verzerrer David Wallraf: Eine Flagge wird gehißt

Querfunk gratuliert zur Fünfzig!

.