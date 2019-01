Die Nähe des Pogroms

Symptomatologien von Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit haben die Arbeit von agoRadio seit ihren Anfängen beschäftigt. Zur Zeit werden sie erneut und auf bizarre Weise virulent.

Wenn rechtsradikale Schlägertrupps Hetzjagden auf Asylsuchende anzetteln, "nationalkonservative" Parteien mit immer plumperen Parolen das politische Klima vernebeln und selbst der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz sich in einer Weise artikuliert, die wenn schon nicht an seiner geistigen Verfassung, so doch zumindest an seiner Eignung für das von ihm ausgeübte Amt Zweifel aufkommen läßt, müssen Denkbewegungen einsetzen, die das politische Desaster analysieren.

An dieser Sendung haben mitgewirkt:

Markus Boysen, Marisa Calcagno, Hans-Joachim Lenger, Samuel Sieber, Benjamin Sprick, Harald Strauß, Nicola Torke, David Wallraf, Jan Weyand.

