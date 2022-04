Die große Depression

Die Depression greift um sich, so beklagen es Krankenkassen und psychische Ambulanzen. Fast kein Tag vergeht, an dem nicht neue Schreckensmeldungen über die Gefahr einer drohenden ›Volkskrankheit‹ verbreitet würden, selbsternannte Experten über die Folgen einer Ausweitung depressiver Pathologien und kollektiver Erschöpfungszustände spekulierten. Was eine Depression genau ist, bleibt dabei unklar. Wie eine leere Worthülse wirkt hier ein Begriff, dessen konturlose Unbestimmtheit allerdings zur Vieldeutigkeit der Symptome zu passen scheint, die er unter sich versammeln soll: Antriebslosigkeit, innere Unruhe und Schlafstörungen, fehlende Lebensfreude, Leere und Traurigkeit, vermindertes Selbstwertgefühl, psychomotorische Verlangsamung, Konzentrationsschwäche, Schuldgefühle, Gedanken an Selbstmord ...