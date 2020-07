"Dead letters" – oder: Bartlebys Formel

Bartleby, der Schreiber, diese rätselhafte Figur aus einer Erzählung Herman Melvilles, wird wieder lebhaft diskutiert, wo es um Figuren eines Widerstands geht. Sie beschäftigt literaturtheoretische Publikationen und Seminare ebenso wie politische Texte – so Hans-Christian Danys "Morgen werde ich Idiot – Kybernetik und Kontrollgesellschaft", sie wurde Gilles Deleuze ebenso Gegenstand wie Giorgio Agamben, und neuerdings trägt in Berlin sogar ein Haus den Namen Bartlebys.

In dieser Sendung trägt agoRadio zu den Diskussionen bei – mit einer Lesung, mit Vorträgen, Assoziationen und Improvisationen. Markus Boysen liest Herman Melville, Hans-Joachim Lenger steuert einen Vortrag von einer Derrida-Tagung bei, Benjamin Sprick und Mareike Teigeler intervenieren mit einer Montage, Nicola Torke mit einer Improvisation. Wir begeben uns in Versuche, jener rätselhaft widerständigen Formel auf die Spur zu kommen, mit der Melvilles Schreiber eine Anwaltskanzlei an der Wall Street in Aufruhr versetzt: "I would prefer not to ..."