Die Musik hat sich im 20. und 21. Jahrhundert in einer Weise diversifiziert, die den Versuch einer einheitlichen Definition dessen, was sie ist, was sie war bzw. was sie sein soll, als aussichtloses Unterfangen erscheinen läßt.

Jedes musikalische Geschmacksurteil, jede Abgrenzung von musikalischen "Genres" oder "Stilen", jeder Versuch, das musikalische Material zu einer stimmigen Gesamtkomposition zusammenzufügen, begibt sich daher auf Abwege und in Sackgassen, weil er eines Gegenstands habhaft zu werden versucht, der sich einem dauerhaften Zugriff kontinuierlich entzieht.

Die Sendung versucht, diesen Aporien der Musik nachzugehen. Ihre Beiträge nähern sich von verschiedenen Richtungen aus den Grenzen an, die dem Denken durch die Musik gezogen werden.

An dieser Sendung haben mitgewirkt:

Sabine Kastius, Benjamin Sprick, Malte Struck, Nicola Torke, David Wallraf, Markus Wehrmann