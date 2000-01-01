- Startseite
Zeitkapsel - Fehlende Sendungen vom Sonntag
Liebe Hörer*innen,
wie Ihr vielleicht festgestellt habt, fehlen in der Querfunk-Mediathek (Zeitkapsel) am Sonntag ab 17 Uhr einige Sendungen. Hier reichen wir sie nach. Abrufbar wie immer für 7 Tage. Für den Player bitte "Weiterlesen" klicken.
17-18 Uhr Blind Pirate
18-20 Uhr Radio Tropical
20-22 Uhr Underground Vibes
22-23 Uhr Sample Stories
23-24 Uhr MixtapeFM