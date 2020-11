Wir haben's nicht leicht. Unser herzallerliebstes Q, unser "Quer"... in Querfunk, das wird derzeit von obskuren Leuten und Ideologien gekapert. Von QAnonn, von sogenannten Querdenkern. Dann auch noch unser Slogan: "wir lassen uns nicht gerade biegen"...

Wir sind not amused, schließlich ist das Etikett „Freies Radio“ seit jeher leidenschaftlich links konnotiert, also aufklärerisch, kritisch, emanzipatorisch. Und eben nicht Lieferant von identitärem Ressentiment und rassistischem, reaktionärem Dünkel. Und so bleiben wir auch: leidenschaftlich links, aufklärerisch, kritisch, emaziatorisch.