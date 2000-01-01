Trauer um René

Vergangene Woche ereilte uns völlig überraschend und mit großer Bestürzung die Nachricht vom Tod unseres hoch geschätzten langjährigen Redaktionsmitglieds René.

René war überzeugter Friedensaktivist und Antifaschist. Sein Querfunk-Engagement ging weit über das Sendungsmachen in seiner Sendung "Antikriegsradio" hinaus.

Wir verlieren mit ihm einen herzlichen, besonnenen und lieb gewonnenen Menschen, der mit seiner ruhigen Art und seinem wachen Geist nicht selten als Vermittler und Ruhepol in hitzigen Diskussionen in Erscheinung getreten ist.

Mit seinem interessierten Wesen, seiner großen fachlichen Kompetenz und seinem bescheidenen, freundlichem Gemüt musste er sich nie in den Vordergrund stellen. Was er sagte, hatte Hand und Fuß, sein Wirken war immer von großer Wertschätzung und Respekt gegenüber allen Querfunker*innen geprägt.

René wird bei Querfunk eine große Lücke hinterlassen.