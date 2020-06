Tina verliert nicht viele Worte

Incubus - Pardon Me (Make Yourself, 1999)

Coming of age - Ich versteh' die Welt nicht und sie versteht mich nicht.

Red Hot Chili Peppers - Otherside (Californication, 1999)

Verloren sein und die Frage, ob das jemals aufhört.

Mutemath - Typical (Mutemath, 2006)

Kann ich jemals “dazu“ gehören und möchte ich das überhaupt?

Ben Howard - Keep Your Head Up (Every Kingdom, 2011)

Das Leben begrüßen, nachdem du von einem dunklen Ort zurück kehrst.

Bosse (mit Casper) - Krumme Symphonie (Engtanz, 2016)

Angebliche Planlosigkeit, die sich durch ihre perfekte Form selbst widerlegt.

AnnenMayKantereit - Bitte bleib (Alles nix Konkretes, 2016)

So richtig Sinn macht das mit uns nicht aber ich will einfach nicht alleine sein.

Neufundland - Liebe (Scham, 2019)