Parking Day 2020 - wir sind dabei! Am 18.9. demonstrieren wir gegen den stillstehenden Autowahnsinn. Wir bauen draußen unser Live-Equipment auf und planen einen Betrieb von 16 - 18 Uhr. Roundabout. Infostand am Lidellplatz vorher.

Kommt uns doch mal besuchen! Wir freuen uns auf Euch, auf Gespräche mit Wegkreuzenden, auf Diskussionen mit genervten Autofahrer*innen.

Hintergrund: Wenn mal all die abertausend Autos nicht mehr in der Innenstadt rumstehen würden, könnte man all die ganzen Flächen endlich sinnvoll nutzen. 90 - 95% der Zeit steht ein Auto sowieso nur rum und versperrt den Weg. In den restlichen 5 - 10 % der Zeit sitzen wir mit großer Wahrscheinlichkeit alleine drin und bewegen knapp 2 Tonnen Blech ressourcenfressend durch die Gegend.

Jedenfalls: Diese Menge an Autos in der Innenstadt, und dass die da dauernd rumstehen: Das muss ja wirklich nicht sein. Stand up and fight!