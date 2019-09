Parking Day 2019 - wir machen mit!

Parking Day 2019 - wir sind dabei! Am 20.9. besetzen und schmücken wir eine Parkbucht in der Steinstraße am Lidellplatz und demonstrieren gegen den stillstehenden Autowahnsinn. Kommt uns doch mal besuchen! Wir freuen uns auf Euch, auf Gespräche mit Wegkreuzenden, auf Diskussionen mit genervten Autofahrer*innen.

Hintergrund: Wenn mal all die abertausend Autos nicht mehr in der Innenstadt rumstehen würden, könnte man all die ganzen Flächen endlich sinnvoll nutzen. 90 - 95% der Zeit steht ein Auto sowieso nur rum und versperrt den Weg. In den restlichen 5 - 10 % der Zeit sitzen wir mit großer Wahrscheinlichkeit alleine drin und bewegen knapp 2 Tonnen Blech ressourcenfressend durch die Gegend.

Jedenfalls: Diese Menge an Autos in der Innenstadt, und dass die da dauernd rumstehen: Das muss ja wirklich nicht sein. Stand up and fight!