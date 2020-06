Unsere Redakteure empfehlen ihre besten Songs aus dem Jahr 1995, und überhaupt: auch die besten Songs der letzten 25 Jahre.

Heute mit dem Highzzla aus Think Global Radio: "Den Großteil des Jahres 1995 war ich 9 Jahre und der musikalische Einfluss kam stark durch die Klassenkameraden und die Charts. Bezeichnend dafür mein damaliges Weihnachtsgeschenk: Bravo Hits - Best Of ’95.Wenn ich heute auf das musikalische Jahr 1995 zurückblicke erschien hier einiges, was mich bis heute prägt. Deswegen gibt’s von mir zwei Listen mit Liedern aus dem Jahr 1995: Kinderzimmerhits und wirkliche Hits!

Die Kinderzimmerhits 1995:

- Shaggy - Mr. Boombastic (Bombastic)

Wir waren alle Mr. Boombastic auf dem Schulweg. Wir haben damals natürlich nicht gecheckt um was es in dem Lied eigentlich geht.

- XXL feat. P. „COOLMAN“ Steiner - It’s Cool Man

AH ein Stadtmensch. Sie glauben wohl auch, dass wir hier oben etwas altmodisch sind…. Dorfkids ganz cool...

- Pur - Abenteuerland (Abenteuerland)

Ich war als Kind großer PUR Fan. Ich hatte 3 Alben und war sogar live auf der Abenteuer Tour und konnte alles mitsingen. Keine Ahnung wie das passieren konnte...