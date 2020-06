Happy Birthday, Querfunk!

Heute vor 25 Jahren wurde der rote Knopf gedrückt und Querfunk war somit offiziell auf Sendung. Angetreten, dem durchformatierten Dudelfunk etwas entgegenzusetzen, denen eine Stimme zu geben, die sonst nicht gehört wurden. Selber machen war und ist das Motto, sowohl für die festen Redaktionen, als auch auch für die vielen Gruppen und Vereine, denen Querfunk in den letzten 25 Jahren eine Plattform bieten konnte. Querfunk strahlt in Karlsruhe und Umgebung immer noch das abwechslungsreichste Radioprogramm aus. Musikalisch wird in zahlreiche Nischen vorgedrungen, viele Wortbeiträge beleuchten gesellschaftliche Zusammenhänge und das Tagesgeschehen.

Etwa 128.000 Sendestunden sind seit Sendestart zusammengekommen. Und wir machen weiter. Für Euch liebe Hörerinnen und Hörer. Natürlich auch ein ganz kleines bisschen für uns ;)

Den Tag über gibt es heute über UKW und im Livestream einige Sondersendungen zu hören. Aus dem Archiv und frisch produziert. Am Samstag erwartet Euch eine Ausgabe von "Wünsch dir was". Sendet uns Eure Glückwünsche und wünscht Euch einen Song. Bis Freitag ist ein Band geschaltet: 0721 46 46 49 99

Das geplante Fest auf dem Lidellplatz fällt leider den Corona-Maßnahmen zum Opfer. Das holen wir im nächsten Jahr nach. Dann eben 25+1 Jahre Querfunk.